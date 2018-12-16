Ирландия проводит расследование в отношении Facebook

Ранее в тот же день представители Facebook сообщили об обнаруженной уязвимости, из-за которой фотографии 6,8 млн пользователей социальной сети могли быть доступны для сторонних приложений. Уязвимость существовала с 13 по 25 сентября, подчеркивается в заявлении Facebook.

После того, как ЕС ужесточил правила защиты данных, DPC неоднократно получала жалобы от пользователей соцсети касательно нарушения их личного пространства, отметил представитель комиссии Грэм Дойл. За нарушение европейского законодательства в области защиты данных Facebook и иным международным компаниям грозит штраф в объеме до 4 процентов годового оборота.

Как сообщал УНН, парламент Ирландии принял законопроект о легализации абортов.