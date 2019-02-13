У Шацьку агітували за кандидата в забороненому місці

Під час патрулювання поліцейські виявили на вулиці 50 Років Перемоги намет, у якому здійснювалася передвиборча агітація за одного з кандидатів у президенти. Відповідно до рішення Шацької селищної ради агітація у цьому місці заборонена.

На чоловіка склали адмінпротокол за ст. 212-14 КУпАП - порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях.

Шацький райсуд визнав чоловіка винним в адмінправопорушенні та призначив йому покарання у вигляді 300 грн штрафу.

Станом на 13 лютого на Волині зареєстровано 47 повідомлень щодо можливого порушення виборчого законодавства. Більшість із них стосуються можливих порушень проведення передвиборної агітації, принципу рівного виборчого права, а також підкупу виборців.

Наразі складено шість адміністративних протоколів.

Раніше УНН повідомляв, що поліція зареєструвала 37 повідомлень з ознаками підкупу виборців через анонімні телефонні дзвінки.

За добу в Україні відкрито 4 кримінальні провадження за порушення виборчого законодавства.