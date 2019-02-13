В Шацке агитировали за кандидата в запрещенном месте
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В поселке Шацк на Волыни патрульные обнаружили предвыборную агитацию в запрещенном месте. В результате человек, который ее проводил, получил штраф, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Волынской области.
Во время патрулирования полицейские обнаружили на улице 50 Лет Победы палатку, в которой осуществлялась предвыборная агитация за одного из кандидатов в президенты. Согласно решению Шацкого поселкового совета агитация в этом месте запрещена.
На мужчину составили админпротокол по ст. 212-14 КУоАП - нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах.
Шацкий райсуд признал мужчину виновным в административном правонарушении и назначил ему наказание в виде 300 грн штрафа.
По состоянию на 13 февраля на Волыни зарегистрировано 47 сообщений о возможном нарушении избирательного законодательства. Большинство из них касаются возможных нарушений проведения предвыборной агитации, принципа равного избирательного права, а также подкупа избирателей.
Составлен шесть административных протоколов.
Ранее УНН сообщал, что полиция зарегистрировала 37 сообщений с признаками подкупа избирателей через анонимные телефонные звонки.
За сутки в Украине открыто 4 уголовных производства по нарушению избирательного законодательства.