У поліції зареєстрували 37 повідомлень про підкуп виборців

"Нацполіція зареєструвала 37 повідомлень з ознаками підкупу виборців через анонімні телефонні дзвінки. Мешканцям м. Київ та ще 14 областей через анонімні телефонні дзвінки запропонували отримати гроші в обмін на голосування за одного з кандидатів на пост президента України", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що у всіх випадках була відсутня будь-яка конкретна інформація щодо умов отримання грошей. У 29 випадках пропонували 500 гривень за голос, у 6 випадках – 250 гривень.

"Більшість телефонів, з яких відбувалися дзвінки, знаходяться у м. Київ", - додали у прес-службі.

За результатом розгляду та перевірки повідомлень правоохоронці зареєстрували 6 кримінальних проваджень за ознаками ст.160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) КК України.

Як повідомляв УНН, за добу Нацполіція відкрила 4 провадження за порушення виборчого законодавства.