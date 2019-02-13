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У поліції зареєстрували 37 повідомлень про підкуп виборців

У поліції зареєстрували 37 повідомлень про підкуп виборців

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Нацполіція зареєструвала 37 повідомлень з ознаками підкупу виборців через анонімні телефонні дзвінки. Про це повідомила прес-служба СБУ на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Нацполіція зареєструвала 37 повідомлень з ознаками підкупу виборців через анонімні телефонні дзвінки. Мешканцям м. Київ та ще 14 областей через анонімні телефонні дзвінки запропонували отримати гроші в обмін на голосування за одного з кандидатів на пост президента України", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що у всіх випадках була відсутня будь-яка конкретна інформація щодо умов отримання грошей. У 29 випадках пропонували 500 гривень за голос, у 6 випадках – 250 гривень.
"Більшість телефонів, з яких відбувалися дзвінки, знаходяться у м. Київ", - додали у прес-службі.

За результатом розгляду та перевірки повідомлень правоохоронці зареєстрували 6 кримінальних проваджень за ознаками ст.160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) КК України.

Як повідомляв УНН, за добу Нацполіція відкрила 4 провадження за порушення виборчого законодавства.

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