В полиции зарегистрировали 37 сообщений о подкупе избирателей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Нацполиция зарегистрировала 37 сообщений с признаками подкупа избирателей через анонимные телефонные звонки. Об этом сообщила пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook, передаёт УНН.
"Нацполиция зарегистрировала 37 сообщений с признаками подкупа избирателей через анонимные телефонные звонки. Жителям г. Киев и ещё 14 областей через анонимные телефонные звонки предложили получить деньги в обмен на голосование за одного из кандидатов на пост президента Украины", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что во всех случаях отсутствовала любая конкретная информация об условиях получения денег. В 29 случаях предлагали 500 гривен за голос, в 6 случаях - 250 гривен.
"Большинство телефонов, с которых совершались звонки, находятся в г. Киев", - добавили в пресс-службе.
По результатам проверки сообщений правоохранители зарегистрировали 6 уголовных производств по признакам ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума) УК Украины.
Как сообщал УНН, за сутки Нацполиция открыла 4 производства по нарушению избирательного законодательства.