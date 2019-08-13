У СБУ заявили про вербування спецслужбами РФ українських військових через соцмережі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Військова контррозвідка Служби безпеки України фіксує численні спроби вербування представниками російських спецслужб та підконтрольних їм так званих “МГБ Д/ЛНР” українських військовослужбовців через встановлення особистих контактів у соціальних мережах під виглядом осіб жіночої статі. Про це УНН повідомили у пресслужбі СБУ.
Співробітники спецслужби, зокрема, викрили вербувальний підхід ФСБ РФ до керівника підрозділу ЗС України, який проходить службу в районі проведення операції Об’єднаних сил, йдеться у повідомленні.
“Встановлено, що через одну із соцмереж підконтрольна російським спецслужбам особа встановила та підтримувала контакти з українським військовослужбовцем. Жінка під час розвитку нібито особистих відносин дізналась про його службу в ЗС України. Після чого намагалась отримати від офіцера інформацію військового та суспільно-політичного характеру”, — йдеться у повідомленні.
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У СБУ відзначили, що під час листування жінка запропонувала українському військовому здійснювати збір інформації в інтересах ФСБ за грошову винагороду, особливо підкреслюючи “матеріальні переваги співробітництва зі спецслужбами Росії”. Вона наголосила, що у разі надання представникам іноземної сторони важливих даних, військовому буде забезпечено виїзд до РФ з можливістю отримання житла.
Після отримання “пропозиції” військовослужбовець звернувся до співробітників української спецслужби та надав детальні свідчення щодо обставин свого вербування.
"Служба безпеки України звертається до українських користувачів соцмереж із проханням бути пильними. У разі отримання вербувальних пропозицій від іноземних спецслужб наполегливо рекомендуємо звертатись до органів СБ України", - йдеться у повідомленні.
У СБУ також наголосили, що відповідно до ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України від кримінальної відповідальності звільняються громадяни України, які на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників не вчинили ніяких дій і добровільно заявили органам державної влади про свій зв’язок з ними та про отримане завдання.