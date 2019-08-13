У СБУ заявили про вербування спецслужбами РФ українських військових через соцмережі

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Військова контррозвідка Служби безпеки України фіксує численні спроби вербування представниками російських спецслужб та підконтрольних їм так званих “МГБ Д/ЛНР” українських військовослужбовців через встановлення особистих контактів у соціальних мережах під виглядом осіб жіночої статі. Про це УНН повідомили у пресслужбі СБУ.