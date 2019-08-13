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Актуальное
В СБУ заявили о вербовке спецслужбами РФ украинских военных через соцсети

В СБУ заявили о вербовке спецслужбами РФ украинских военных через соцсети

Киев  •  УНН

 • 21502 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Военная контрразведка Службы безопасности Украины фиксирует многочисленные попытки вербовки представителями российских спецслужб и подконтрольных им так называемых "МГБ Д/ЛНР" украинских военнослужащих путем установления личных контактов в социальных сетях под видом лиц женского пола. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Сотрудники спецслужбы, в частности, разоблачили вербовочный подход ФСБ РФ к руководителю подразделения ВС Украины, который проходит службу в районе проведения операции Объединенных сил, говорится в сообщении.

"Установлено, что через одну из соцсетей подконтрольное российским спецслужбам лицо установило и поддерживало контакты с украинским военнослужащим. Женщина во время развития якобы личных отношений узнала о его службе в ВС Украины. После чего пыталась получить от офицера информацию военного и общественно-политического характера", - говорится в сообщении.

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В СБУ отметили, что во время переписки женщина предложила украинскому военному осуществлять сбор информации в интересах ФСБ за денежное вознаграждение, особо подчеркивая "материальные преимущества сотрудничества со спецслужбами России". Она отметила, что в случае предоставления представителям иностранной стороны важных данных, военному будет обеспечен выезд в РФ с возможностью получения жилья.

После получения "предложения" военнослужащий обратился к сотрудникам украинской спецслужбы и предоставил подробные показания об обстоятельствах своей вербовки.

"Служба безопасности Украины обращается к украинским пользователям соцсетей с просьбой быть бдительными. В случае получения вербовочных предложений от иностранных спецслужб настоятельно рекомендуем обращаться в органы СБ Украины", - говорится в сообщении.

В СБУ также отметили, что в соответствии с ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины от уголовной ответственности освобождаются граждане Украины, которые на выполнение преступного задачи иностранного государства, иностранной организации или их представителей не совершили никаких действий и добровольно заявили органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.

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