В СБУ заявили о вербовке спецслужбами РФ украинских военных через соцсети

КИЕВ. 13 августа. УНН. Военная контрразведка Службы безопасности Украины фиксирует многочисленные попытки вербовки представителями российских спецслужб и подконтрольных им так называемых "МГБ Д/ЛНР" украинских военнослужащих путем установления личных контактов в социальных сетях под видом лиц женского пола. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.