У СБУ заявили про зрив провокації проти кримських татар у Києві

“За задумом представників закордонних підривних центрів, підпорядковані їм особи в Україні повинні були зірвати презентацію першого кримськотатарського фільму-казки „Хідір-деде“, яка мала відбутися 1 липня поточного року в кінотеатрі „Жовтень“. Підконтрольні російській стороні громадяни України повинні були винайняти у м.Києві до 100 осіб та поділити їх на три групи нібито українських націоналістів”, — йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, групи провокаторів мали чіткі вказівки щодо їх ролі у заході. Так, перша група повинна була провести акцію протесту проти лідерів кримськотатарського народу. Друга — розкидати листівки провокативного характеру серед глядачів у залі. Третя — облити “зеленкою” ініціаторів створення картини.

Як зазначили у прес-службі, організаторів провокації, яка планувалася, було затримано під час підготовчої наради в одному із закладів громадського харчування Києва. У них вилучено заздалегідь підготовлені “зеленку”, плакати і листівки провокаційного змісту та інструкції від іноземних кураторів.

Відповідне кримінальне провадження було зареєстроване з ознаками скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст. 161 (“Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії”) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

В СБУ також стверджують: “достеменно відомо, що організатори акції, спрямованої на розпалювання міжнаціональної ворожнечі проти кримськотатарського народу, причетні до здійснення провокації біля посольства Угорщини 20 червня”.

Раніше на Дніпропетровщині СБУ викрила антиукраїнських інтернет-провокаторів.