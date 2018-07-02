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В СБУ заявили о срыве провокации против крымских татар в Киеве

В СБУ заявили о срыве провокации против крымских татар в Киеве

Киев  •  УНН

 • 12298 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Служба безопасности Украины не допустила инспирированную Российской Федерацией провокацию против крымскотатарского народа в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

“По замыслу представителей зарубежных подрывных центров, подчиненные им лица в Украине должны были сорвать презентацию первого крымскотатарского фильма-сказки ”Хидир-Деде“, которая должна была состояться 1 июля текущего года в кинотеатре ”Жовтень“. Подконтрольные российской стороне граждане Украины должны были нанять в Киеве до 100 человек и разделить их на три группы якобы украинских националистов”, - говорится в сообщении.

По данным СБУ, группы провокаторов имели четкие указания относительно их роли в мероприятии. Так, первая группа должна была провести акцию протеста против лидеров крымскотатарского народа. Вторая — разбрасывать листовки провокационного характера среди зрителей в зале. Третья — облить “зеленкой” инициаторов создания картины.

Как отметили в пресс-службе, организаторов провокации, которая планировалась, задержали во время подготовительного совещания в одном из заведений общественного питания Киева. У них были изъяты заранее подготовленная “зеленка”, плакаты и листовки провокационного содержания и инструкции от иностранных кураторов.

Соответствующее уголовное производство было зарегистрировано с признаками совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст. 161 ( “Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии”) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

В СБУ также утверждают: “достоверно известно, что организаторы акции, направленной на разжигание межнациональной розни против крымскотатарского народа, причастны к совершению провокации у посольства Венгрии 20 июня”.

Ранее на Днепропетровщине СБУ разоблачила антиукраинских интернет-провокаторов.

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