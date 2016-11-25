У СБУ запевнили, що завербовані українські військові не встигли передати інформацію РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Служба безпеки України оперативно виявила завербованих російськими спецслужбами українських військових, і вони не встигли передати важливу інформацію російським кураторам. Про це під час брифінгу повідомив керівник апарату Служби безпеки України Олександр Ткачук, передає УНН.
“Операція військової контррозвідки СБУ тривала з 2014 року, фактично з того часу як був незаконно анексований Крим. Військовослужбовців, які отримували вербувальні пропозиції від російських спецслужб, наша служба виявляла оперативно, і вони не встигли передати будь-яку важливу інформацію своїм російським кураторам”, — зазначив О.Ткачук.