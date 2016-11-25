В СБУ заверили, что завербованные украинские военные не успели передать информацию РФ

"Операция военной контрразведки СБУ длилась с 2014 года, фактически с тех пор как был незаконно аннексирован Крым. Военнослужащих, получавших вербовочные предложения от российских спецслужб, наша служба выявляла оперативно, и они не успели передать любую важную информацию своим российским кураторам ", - отметил А.Ткачук.