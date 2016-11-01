У СБУ прокоментували розшифровані переговори українського диспетчера з пілотом "Бєлавіа"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Під час переговорів українського диспетчера з пілотом літака “Бєлавіа” міг спрацювати людський фактор, проте СБУ вказівок щодо винищувачів не давала. Про це повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська, передає УНН з посиланням на “112.Україна”.
“Ми ніяких вказівок щодо винищувачів не давали і давати не могли. Це абсурд. У той же час ми ознайомилися з розшифровками. Ми не були присутні на переговорах, і я не можу розписуватися за „Украерорух“. Цілком можливо, що це спрацював людський фактор і це вигадка, людина перестаралася”, — сказала О.Гітлянська.
Нагадаємо, 1 листопада у Білорусі оприлюднили розшифровану розмову екіпажу літака “Бєлавіа” з українським диспетчером, який вимагав повернути літак на аеродром “Жуляни”.
Згідно з оприлюдненою розмовою, український диспетчер вимагав повернутися на аеродром “Жуляни” та зазначив, що за невиконання буде піднята бойова авіація на перехоплення.