В СБУ прокомментировали расшифрованные переговоры украинского диспетчера с пилотом "Белавиа"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Во время переговоров украинского диспетчера с пилотом самолета "Белавиа" мог сработать человеческий фактор, однако СБУ указаний относительно истребителей не давало. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает УНН со ссылкой на "112.Украина" .
"Мы никаких указаний относительно истребителей не давали и давать не могли. Это абсурд. В то же время мы познакомились с расшифровками. Мы не присутствовали на переговорах, и я не могу расписываться за "Украэродвижение". Вполне возможно, что это сработал человеческий фактор и это выдумка, человек перестарался ", - сказала Е.Гитлянская.
Напомним, 1 ноября во Беларуси обнародовали расшифрованный разговор экипажа самолета "Белавиа" с украинским диспетчером, который требовал вернуть самолет на аэродром "Жуляны".
Согласно с обнародованным разговором, украинский диспетчер требовал вернуться на аэродром "Жуляны" и отметил, что за невыполнение будет поднята боевая авиация на перехват.