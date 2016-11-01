В СБУ прокомментировали расшифрованные переговоры украинского диспетчера с пилотом "Белавиа"

"Мы никаких указаний относительно истребителей не давали и давать не могли. Это абсурд. В то же время мы познакомились с расшифровками. Мы не присутствовали на переговорах, и я не могу расписываться за "Украэродвижение". Вполне возможно, что это сработал человеческий фактор и это выдумка, человек перестарался ", - сказала Е.Гитлянская.

Напомним, 1 ноября во Беларуси обнародовали расшифрованный разговор экипажа самолета "Белавиа" с украинским диспетчером, который требовал вернуть самолет на аэродром "Жуляны".

Согласно с обнародованным разговором, украинский диспетчер требовал вернуться на аэродром "Жуляны" и отметил, что за невыполнение будет поднята боевая авиация на перехват.