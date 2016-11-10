У СБУ назвали затримання “українських диверсантів” у Криму черговою спецоперацією РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт вважає затримання “членів диверсійно-терористичної групи української розвідки” в Севастополі черговою спецоперацією РФ. Про це він заявив в ефірі "Радіо Свобода”, передає УНН.
“Це чергова спецоперація. І її проводять вже не вперше. Нагадаю, що напередодні у Луганську було затримано фанатів футбольної команди „Зоря“, а у Донецьку — підлітків. Ми звичайно ж будемо боротися за їхнє звільнення”, — сказав Ю.Тандіт.
Також радник голови СБУ нагадав, що крім 109 заручників, що перебувають нині на неконтрольовані території, 494 особи вважають зниклими безвісти.