В СБУ назвали задержание "украинских диверсантов" в Крыму очередной спецоперацией РФ

"Это очередная спецоперация. И ее проводят уже не впервые. Напомню, что накануне в Луганске были задержаны фанаты футбольной команды "Заря", а в Донецке - подростки. Мы конечно же будем бороться за их освобождение", - сказал Ю.Тандит.

Также советник председателя СБУ напомнил, что кроме 109 заложников, находящихся в настоящее время на неконтролируемые территории, 494 лица считаются пропавшими без вести.