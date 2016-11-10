В СБУ назвали задержание "украинских диверсантов" в Крыму очередной спецоперацией РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит считает задержание "членов диверсионно-террористической группы украинской разведки" в Севастополе очередной спецоперацией РФ. Об этом он заявил в эфире "Радио Свобода" , передает УНН.
"Это очередная спецоперация. И ее проводят уже не впервые. Напомню, что накануне в Луганске были задержаны фанаты футбольной команды "Заря", а в Донецке - подростки. Мы конечно же будем бороться за их освобождение", - сказал Ю.Тандит.
Также советник председателя СБУ напомнил, что кроме 109 заложников, находящихся в настоящее время на неконтролируемые территории, 494 лица считаются пропавшими без вести.