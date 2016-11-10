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15 марта, 19:03 • 111751 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156758 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131777 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124727 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109506 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103883 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100370 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В СБУ назвали задержание "украинских диверсантов" в Крыму очередной спецоперацией РФ

В СБУ назвали задержание "украинских диверсантов" в Крыму очередной спецоперацией РФ

Киев • УНН

 • 10305 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит считает задержание "членов диверсионно-террористической группы украинской разведки" в Севастополе очередной спецоперацией РФ. Об этом он заявил в эфире "Радио Свобода" , передает УНН.

"Это очередная спецоперация. И ее проводят уже не впервые. Напомню, что накануне в Луганске были задержаны фанаты футбольной команды "Заря", а в Донецке - подростки. Мы конечно же будем бороться за их освобождение", - сказал Ю.Тандит.

Также советник председателя СБУ напомнил, что кроме 109 заложников, находящихся в настоящее время на неконтролируемые территории, 494 лица считаются пропавшими без вести.

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