У Санкт-Петербурзі випав синій сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Спеціалісти департаменту Росприроднагляду Північно-Західного федерального округу (ПЗФО) взяли на експертизу проби снігу синього кольору, який випав у Санкт-Петербурзі у вівторок, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
“Державні інспектори департаменту Росприроднагляду по ПЗФО сьогодні, 26 грудня, працювали на Аптекарському проспекті Санкт-Петербурга. Приводом для оперативного виїзду послужили скарги місцевих жителів на синій сніг, яким була вкрита територія дворів будинків, а також тротуари Аптекарського проспекту”, — повідомили в прес- службі департаменту.
Експерти, які прибули на місце для перевірки, підтвердили факт і розповіли, що “сніг мав відтінок від світло-блакитного кольру, а місцями, наприклад, на тротуарі, що примикає до будівлі, що підлягає зносу, мав фіолетовий відтінок”.
У прес-службі повідомили, що причину, яка спричинила незвичне явище, можна буде встановити лише через кілька днів за результатами експертизи в Центрі лабораторного аналізу і технічних вимірювань по ПЗФО. При цьому “вже зараз можна стверджувати, що це локальне явище, не пов’язане з випаданням атмосферних опадів”, зазначили в центрі.
Як повідомляв УНН, на Новий рік по Україні обіцяють “плюсову” температуру, переважно без опадів.