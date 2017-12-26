В Санкт-Петербурге выпал синий снег

"Государственные инспекторы департамента Росприроднадзора по СЗФО сегодня, 26 декабря, работали на Аптекарском проспекте Санкт-Петербурга. Поводом для оперативного выезда послужили жалобы местных жителей на синий снег, которым была покрыта территория дворов домов, а также тротуары Аптекарского проспекта", - сообщили в пресс-службе департамента.

Эксперты, которые прибыли на место для проверки, подтвердили факт и рассказали, что "снег имел оттенок от светло-голубого цветов, а местами, например, на тротуаре, примыкающем к зданию, подлежащего сносу, имел фиолетовый оттенок".

В пресс-службе сообщили, что причину, повлекшую необычное явление, можно будет установить только через несколько дней по результатам экспертизы в Центре лабораторного анализа и технических измерений по СЗФО. При этом "уже сейчас можно утверждать, что это локальное явление, не связанное с выпадением атмосферных осадков", отметили в центре.

Как сообщал УНН, на Новый год Украине обещают "плюсовую" температуру, преимущественно без осадков.