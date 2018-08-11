У Румунії маніфестанти перекрили рух у центрі столиці, сутички продовжують спалахувати
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У столиці Румунії Бухаресті в результаті зіткнень з поліцією в ході багатотисячної акції протесту за медичною допомогою звернулися 250 осіб, повідомляє агентство Agerpress. Для розгону демонстрантів сили правопорядку використовували сльозогінний газ і водомети, натомість протестувальники — заполонили вулиці у центрі міста, перекривши рух комунального транспорту, інформує УНН з посиланням на Mediafax.
Президент країни Клаус Йоханніс засудив жорстокість жандармів по відношенню до учасників антиурядового протесту в центрі Бухареста і закликав до відповіді главу МВС. “У справжньої демократії кожна людина має право на протест, але насильство є неприйнятним, незалежно від політичних поглядів. Я рішуче засуджую жорстоке втручання жандармерії, абсолютно невідповідну з демонстраціями більшості людей на площі Перемоги”, — заявив президент.
У масових маніфестаціях діаспори в центрі Бухареста беруть участь, за різними даними, від 60 до 100 тисяч чоловік. Акції протесту проходять також в інших містах Румунії.
Як повідомляв УНН, кількість постраждалих під час акції протесту в румунській столиці — сягнула 247 осіб.