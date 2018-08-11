В Румынии манифестанты перекрыли движение в центре столицы, схватки продолжают вспыхивать
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В столице Румынии Бухаресте в результате столкновений с полицией в ходе многотысячной акции протеста за медицинской помощью обратились 250 человек, сообщает агентство Agerpress. Для разгона демонстрантов силы правопорядка использовали слезоточивый газ и водометы, тем временем протестующие — заполонили улицы в центре города, перекрыв движение коммунального транспорта, информирует УНН со ссылкой на Mediafax.
Президент страны Клаус Йоханнис осудил жестокость жандармов по отношению к участникам антиправительственного протеста в центре Бухареста и призвал к ответу главу МВД. “В подлинной демократии каждый человек имеет право на протест, но насилие неприемлемо, независимо от политических взглядов. Я решительно осуждаю жестокое вмешательство жандармерии, совершенно несоразмерное с демонстрациями большинства людей на площади Победы”, — заявил президент.
В массовых манифестациях диаспоры в центре Бухареста принимают участие, по разным данным, от 60 до 100 тысяч человек. Акции протеста проходят также в других городах Румынии.
Как сообщал УНН, число пострадавших во время акции протеста в румынской столице — достигла 247 человек.