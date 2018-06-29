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У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП

У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. У Румунії, неподалік міста Констанца, автобус з українцями потрапив у ДТП. В автобусі було 60 осіб, з них 49 дітей, тяжких постраждалих немає. Про це УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"Сьогодні вночі близько 02:00 у районі Констанца сталася дтп за участі громадян України (автобус з Болгарії в Україну (Київ), 60 осіб, з них 49 дітей, 9 дорослих, 2 водії з Болгарії). 3 дітей з незначними ушкодженнями були доставлені в лікарню. З огляду на незначні травми через деякий час автобус зі всіма пасажирами виїхав до України", - повідомив Кирилич.

Нагадаємо, українські туристи не можуть повернутись з Тунісу додому.

Як повыдомляв УНН, на південому сході Польщі у районі Гронкув у результаті зіткнення легковика з туристичним автобусом постраждали три людини. Найбільш серйозно постраждав водій легкового автомобіля. Пасажири ж автобуса відбулися саднами і синцями.

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