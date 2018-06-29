У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП

"Сьогодні вночі близько 02:00 у районі Констанца сталася дтп за участі громадян України (автобус з Болгарії в Україну (Київ), 60 осіб, з них 49 дітей, 9 дорослих, 2 водії з Болгарії). 3 дітей з незначними ушкодженнями були доставлені в лікарню. З огляду на незначні травми через деякий час автобус зі всіма пасажирами виїхав до України", - повідомив Кирилич.

Нагадаємо, українські туристи не можуть повернутись з Тунісу додому.

Як повыдомляв УНН, на південому сході Польщі у районі Гронкув у результаті зіткнення легковика з туристичним автобусом постраждали три людини. Найбільш серйозно постраждав водій легкового автомобіля. Пасажири ж автобуса відбулися саднами і синцями.