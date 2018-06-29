В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП

"Сегодня ночью около 2:00 в районе Констанца произошло ДТП с участием граждан Украины (автобус из Болгарии в Украину (Киев), 60 человек, из них 49 детей, 9 взрослых, 2 водителя из Болгарии). 3 детей с незначительными повреждениями были доставлены в больницу. Учитывая незначительные травмы через некоторое время автобус со всеми пассажирами выехал в Украину", - сообщил Кирилич.

Напомним, украинские туристы не могут вернуться из Туниса домой.

Как повыдомляв УНН, на юг востоке Польши в районе Гронкув в результате столкновения легковушки с туристическим автобусом пострадали три человека. Наиболее серьезно пострадал водитель легкового автомобиля. Пассажиры же автобуса состоялись ссадинами и синяками.