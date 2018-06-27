У розвідці не виключили, що Білорусь може бути плацдармом для вторгнення Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Головне управління розвідки Міністерства оборони України не виключає, що Білорусь може бути плацдармом для вторгнення Росії в Україну. Про це сказав в ефірі радіо Донбас.Реалії представник представник ГУР Вадим Скібіцький, передає УНН.
“Вивчалися аеродроми, вивчалася територія, були виходи до українського кордону. І ми вважаємо, що загроза з півночі існує”, — заявив представник ГУР.
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Скібіцький зазначив, що протягом 2016-2017 років на території Білорусі відбулося багато заходів бойової підготовки російських підрозділів, зокрема, повітряно-десантних.
Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив чиновникам входом в іншу державу і війною, “як в Україні”.