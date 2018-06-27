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В разведке не исключили, что Беларусь может стать плацдармом для вторжения России

В разведке не исключили, что Беларусь может стать плацдармом для вторжения России

Киев  •  УНН

 • 13356 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Главное управление разведки Министерства обороны Украины не исключает, что Беларусь может быть плацдармом для вторжения России в Украине. Об этом сказал в эфире радио Донбас.Реалии представитель представитель ГУР Вадим Скибицкий, передает УНН.

"Изучались аэродромы, изучалась территория, были выходы к украинской границе. И мы считаем, что угроза с севера существует", - заявил представитель ГУР.

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Скибицкий отметил, что в 2016-2017 годов на территории Беларуси произошло много мероприятий боевой подготовки российских подразделений, в частности, воздушно-десантных.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил чиновникам входом в другое государство и войной, "как в Украине".

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