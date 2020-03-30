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У розпал пандемії українським інфекціоністам-науковцям забороняють доступ до інфекційних відділень

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Інфекціоністам-науковцям із 1 квітня поточного року закривають доступ до лікарень та пацієнтів. Відтак, найдосвідченіші лікарі-інфекціоністи, що мають наукові ступені, більше не зможуть надавати консультації медикам та пацієнтам з коронавірусом, зокрема. Відповідні наслідки несе в собі так звана "реформа Супрун" вторинної ланки медицини, передає УНН.

Згідно із затвердженим КМУ Планом заходів з реалізації Стратегії розвитку медичної освіти в Україні на 2019-2021 рр відбувається різке розмежування між роботою медиків-науковців та медиків, що працюють в клініках.

Окрім того, що передбачено значне скорочення фінансування закладів післядипломної медичної освіти, науковців (професорів, докторів медичних наук) позбавляють права доступу до клінічних баз.

Вони більше не зможуть здійснювати медичну допомогу пацієнтам у лікарнях через відсутність механізму реєстрації на платформі HELSI.

Відтак, лікар-інфекціоніст із науковим ступенем та досвідом викладацької роботи з 1 квітня більше не зможе, наприклад, прибути до Олександрівської лікарні, вивчити історію пацієнта і надати відповідну консультацію щодо його лікування.

Станом на сьогодні, попри пандемію коронавірусу, жодних перехідних положень або тимчасових актів збоку КМУ чи місцевих органів влади, які б відтерміновували заборону інфекціоністам-науковцям на відвідування інфекційних відділень — не прийнято.

Нагадаємо, як писав УНН, регіони очікують від МОЗ протокол лікування хворих на коронавірус. 

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