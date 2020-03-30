У розпал пандемії українським інфекціоністам-науковцям забороняють доступ до інфекційних відділень

КИЇВ. 30 березня. УНН. Інфекціоністам-науковцям із 1 квітня поточного року закривають доступ до лікарень та пацієнтів. Відтак, найдосвідченіші лікарі-інфекціоністи, що мають наукові ступені, більше не зможуть надавати консультації медикам та пацієнтам з коронавірусом, зокрема. Відповідні наслідки несе в собі так звана "реформа Супрун" вторинної ланки медицини, передає УНН.