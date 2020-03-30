В разгар пандемии украинским ученым-инфекционистам запрещают доступ в инфекционные отделения

КИЕВ. 30 марта. УНН. Ученым-инфекционистам с 1 апреля текущего года закрывают доступ в больницы и к пациентам. Соответственно, опытные врачи-инфекционисты, имеющих ученые степени, больше не смогут предоставлять консультации медикам и пациентам с коронавирусом, в частности. Такие последствия влечет за собой так называемая "реформа Супрун" вторичного звена медицины, передает УНН.