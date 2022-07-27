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У російського олігарха Мазепіна були і є великі інтереси у білорусі - Павло Латушко

У російського олігарха Мазепіна були і є великі інтереси у білорусі - Павло Латушко

Київ • УНН

 • 324113 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Російський олігарх Дмитро Мазепін, який пов'язаний з Україною, мав і продовжує мати великі інтереси у білорусі. Про це в ексклюзивному коментарі журналістам УНН розповів білоруський опозиційний політик та дипломат Павло Латушко.

Він наголосив - Мазепін був пов'язаний з білоруссю вже давно і навіть намагався взяти під контроль калійний бізнес у державі.

Цитата

“Мазепін мав і продовжує мати великі інтереси у білорусі. Він займався калійним бізнесом і намагався взяти під контроль калійний бізнес у білорусі, об'єднавши його з "Уралхімом" (російський концерн, який раніше належав Мазепіну - ред.). А все для того, щоб цей консорціум міг диктувати та визначати багато в чому світові ціни на калійні добрива", - розповів Латушко.

Він нагадав, що у 2020 році за допомогою Мазепіна Кремль намагався взяти під контроль лукашенка.

"Прізвище Мазепін дуже голосно звучало у білоруській внутрішній політиці в 2020 році, та й на той момент його мама, наскільки я знаю, проживала в білорусі. Про це писали відкриті джерела і він сам зізнавався в цьому у своїх інтерв'ю.

Саме тоді (під час протестів проти лукашенка у 2020 році – ред.) Мазепін зробив спробу публічно підтримати демократичні зміни у білорусі. І це було прочитано як спроба Кремля усунути лукашенка з посади.

Але необхідно реально оцінювати ситуацію та розуміти, що він (Мазепін – ред.) був просто одним із гвинтиків, одним із інструментів Кремля для того, щоб створити ситуацію дискомфорту для лукашенка, щоб продемонструвати силу Кремля”, - пояснив опозиційний політик.

Нагадаємо

Наприкінці 2020 року колись публічна компанія “Уралкалій” після укладання певних угод перейшла під контроль корпорації “Уралхім”, мажоритарним власником якої був до останнього часу Дмитро Мазепін (після того, як на його наклали санкції – Мазепін віддав частини компанії своїм поплічникам).

Свого часу бізнесмен планував активну діяльність у напрямку “злиття” "Білоруськалій” з “Уралкалієм”, підключивши до цього свої зв'язки у Сбербанку росії (в особі Германа Грефа — глави Сбербанку рф), сподіваючись на сприятливі стосунки з лукашенком, який має допомогти злиттю цих двох компаній (зі штаб-квартирою та центром фінансування в Москві).

Проте все пішло не за планом: лукашенко ці умови не прийняв і процес переговорів зайшов у глухий кут. Після проведення президентських виборів у білорусі, які викликали сплеск народного обурення та акти застосування сили, Мазепін вирішив зіграти на цьому і закликав опозицію створити той самий комітет національного порятунку.

Як відзначають іноземні експерти, Мазепін, який обурився на лукашенка через його відмову допомогти у злитті білоруської та російської компанії, вирішив допомогти путіну в “окупації білорусі” і планував створити нібито “опозиційний” комітет, паралельно, як заявляв Протасевич, фінансуючи Nexta.

Головною ж метою Мазепіна, незважаючи на його заяву про непричетність до фінансування білоруських опозиціонерів, була допомога путіну у взятті білорусі "на гачок", щоб заручитися підтримкою цієї держави у війні з Україною, напад на яку путін готував вже давно.

Для Мазепіна ж “окупація” білорусі росією була, мабуть, на руку, бо через війну в Україні, як виявилося, він планував отримати собі “Одеський припортовий завод”, обіцяючи президентові росії путіну швидку здачу Одеси.

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