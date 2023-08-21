У росії знову палає: у підмосков'ї загорівся склад з лакофарбовими виробами
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Склад з лакофарбовими виробами загорівся у московській області рф, повідомляють росЗМІ та телеграм-канали, пише УНН.
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Як повідомляється, склад із лакофарбовими матеріалами загорівся у ногінську.
Площа пожежі, як повідомляється, досягла 4,3 тис. кв. метрів.
До гасіння пожежі, як вказано, залучено вертоліт Мі-8 мнс рф і вертоліт московського авіаційного центру.
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