В россии снова пылает: в подмосковье загорелся склад с лакокрасочными изделиями

Детали

Как сообщается, склад с лакокрасочными материалами загорелся в ногинске.

Площадь пожара, как сообщается, достигла 4,3 тыс. кв. метров.

К тушению пожара, как указано, привлечены вертолет Ми-8 мчс рф и вертолет московского авиационного центра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На железной дороге в москве подожгли релейный шкаф - поезда отстают от графика