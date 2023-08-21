В россии снова пылает: в подмосковье загорелся склад с лакокрасочными изделиями
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Склад с лакокрасочными изделиями загорелся в московской области рф, сообщают росСМИ и телеграмм-каналы, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, склад с лакокрасочными материалами загорелся в ногинске.
Площадь пожара, как сообщается, достигла 4,3 тыс. кв. метров.
К тушению пожара, как указано, привлечены вертолет Ми-8 мчс рф и вертолет московского авиационного центра.
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