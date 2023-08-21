В россии снова пылает: в подмосковье загорелся склад с лакокрасочными изделиями

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19:26 • 31698 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 88217 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 103651 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 104193 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 98372 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 88917 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 109006 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130974 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

 • 821984 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Склад с лакокрасочными изделиями загорелся в московской области рф, сообщают росСМИ и телеграмм-каналы, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, склад с лакокрасочными материалами загорелся в ногинске.

Площадь пожара, как сообщается, достигла 4,3 тыс. кв. метров.

К тушению пожара, как указано, привлечены вертолет Ми-8 мчс рф и вертолет московского авиационного центра. 

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