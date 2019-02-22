У Росії заявили про затримання трьох українців за виготовлення наркотиків

Так, повідомляється, що слідчі ФСБ в Тверській області припинили діяльність трьох нарколабораторій з обладнанням вартістю понад 3 млн рублів.

На місці виробництва затримані на місці злочину 6 осіб. За словами прес-служби, троє з них є громадянами Росії, троє - громадяни України.

У них нібито вилучили наркотичний засіб "мефедрон" і психотропну речовину "амфетамін" загальною масою більше 5 кг, а також близько 600 кг прекурсорів та хімічних реактивів для їх виробництва, вартістю близько 20 млн. рублів.

Щодо затриманих в Росії порушено кримінальні справи за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 (замах на незаконне виробництво наркотиків в особливо великому розмірі) КК Росії.

Раніше УНН повідомляв про затримання в окупованому Криму 14 лютого після обшуків трьох кримських татар.