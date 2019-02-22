В России заявили о задержании трёх украинцев за изготовление наркотиков
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. ФСБ России сообщила о задержании граждан России и Украины, которые якобы занимались производством наркотиков. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ РФ, передаёт УНН.
Так, сообщается, что следователи ФСБ в Тверской области прекратили деятельность трех нарколабораторий с оборудованием стоимостью свыше 3 млн рублей.
На месте производства задержаны с поличным 6 человек. По словам пресс-службы, трое из них являются гражданами России, трое — граждане Украины.
У них якобы изъяли наркотическое средство “мефедрон” и психотропное вещество “амфетамин” общей массой более 5 кг, а также около 600 кг прекурсоров и химических реактивов для их производства, стоимостью около 20 млн. рублей.
Относительно задержанных в России возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 (покушение на незаконное производство наркотиков в особо крупном размере) УК России.
Ранее УНН сообщал о задержании в оккупированном Крыму 14 февраля после обысков троих крымских татар.