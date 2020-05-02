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У Росії за добу виявили понад 9 тис. нових випадків коронавірусної хвороби

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. За останню добу у Росії зареєстровано 9 623 нових випадків захворювання на COVID-19, всього - 124 054 хворих. Про це УНН повідомляє із посиланням на офіційну інформацію від російської влади про коронавірус у Росії в Telegram-каналі "Стопкоронавірус.рф".

У Росії за добу виявили понад 9 тис. нових випадків коронавірусної хвороби

"За останню добу у Росії підтверджено 9 623 випадки нової коронавирусной інфекції у 83 регіонах, з них 4 488 (46,6%) виявлені активно у контактних осіб і які не мали клінічних проявів хвороби. При цьому виписано через одужання 1793 людини", - сказано у повідомленні.

Відзначається, що всього у країні зареєстровано 124 054 хворих у 85 регіонах, а кількість осіб, які одужали - збільшилася до 15 013 осіб.

Також за добу зафіксовано 57 летальних випадків. За весь період у Росії від коронавируса померло 1 222 людини.

Нагадаємо, станом на ранок в Україні зафіксовано вже 11 411 випадків COVID-19, з них 279 - летальні.

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