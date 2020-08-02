У Росії з рейок зійшли 11 вагонів вантажного потягу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. В російській республіці Комі з рейок зійшли 11 вагонів вантажного поїзда з вугіллям. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу російської Північної залізниці.
Інцидент стався о 20:21 за місцевим часом (збігається з київським). Для ліквідації наслідків сходу вагонів до місця події направили відбудовні поїзди з трьох станцій.
Як повідомляє пресслужба залізниці, в 00:22 було відновлено рух поїздів по одній з колій.
За даними залізниці, через сходження вагонів ніхто не постраждав. Загрози екології також немає.
Як повідомляв УНН, 20 липня на перегоні Воскобійня — Верхньодніпровськ, що на Дніпропетровщині, біля другої ночі зійшли з рейок два вантажних потяги, аварія призвела до затримки залізничного руху.