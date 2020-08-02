В России с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В российской республике Коми с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда с углем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу российской Северной железной дороги.
Инцидент произошел в 20:21 по местному времени (совпадает с киевским). Для ликвидации последствий схождения вагонов к месту происшествия направили восстановительные поезда с трех станций.
Как сообщает пресс-служба железной дороги, в 00:22 было восстановлено движение поездов по одному из путей.
По данным железной дороги, из-за схождения вагонов с рельс никто не пострадал. Угрозы экологии также нет.
Как сообщал УНН, 20 июля на перегоне Воскобойня — Верхнеднепровск на Днепропетровщине, около двух ночи сошли с рельсов два грузовых поезда, авария привела к задержке железнодорожного движения.