У Росії з храму збройних сил демонтували мозаїку з Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У Російській Федерації демонтували мозаїку з президентом РФ Володимиром Путіним, яка була розміщена у головному храмі Збройних сил Росії. Про це у Twitter написав російський журналіст Дмитро Смірнов, передає УНН.
“Мозаїку з Путіним з головного храму ЗС прибрали, але збережуть в музеї”, — написав Смірнов.
Зазначається, що це було прохання самого Путіна.
“Мозаїку залишать в музеї парку "Патріот“. Це авторська річ, і вона має право на існування”, — зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін продовжив неробочі дні до 11 травня включно.