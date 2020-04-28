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Пандемія COVID-19: Путін продовжив режим "самоізоляції" у РФ до 11 травня та заявив, що пік епідемії не пройдено

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент РФ Володимир Путін продовжив неробочі дні до 11 травня включно. Про це він оголосив на нараді з главами регіонів, яке транслювало російське телебачення, а також пресслужба Кремля, зазначає УНН.

“Пік ще не пройдений”, — сказав Путін, додавши, що загроза зберігається. “Чим суворіше ми будемо слідувати правилам карантину, тим швидше все пройде”, — заявив президент.

“Не можна скасовувати обмеження під копірку у всіх регіонах одразу”, — підкреслив Путін. Скасування обмежень, за словами президента, повинне бути поетапним.

“Попереду довгий і складний шлях”, — сказав Путін.

Російський президент заявив, що доручив уряду до 5 травня підготувати план поетапного виходу з карантину.

Після того, як план буде готовий, на його основі глави регіонів будуть з 11 травня приймати рішення про пом’якшення режиму самоізоляції, сказав президент під час наради з главами регіонів.

Також, заявив Путін, уряду доручено розробити новий пакет заходів підтримки бізнесу. Уряд, глави регіонів і представники бізнесу, повідомив Путін, будуть розробляти загальнонаціональний план відновлення економіки. “Треба приступити до такої роботи не відкладаючи”, — заявив Путін.

Відзначимо, що в РФ зафіксовано 93 558 випадків COVID-19, 867 з них — летальні.

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