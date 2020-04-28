Пандемия COVID-19: Путин продлил режим "самоизоляции" в РФ до 11 мая и заявил, что пик эпидемии не пройден
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно. Об этом он объявил на совещании с главами регионов, которое транслировало российское телевидение, а также пресс-служба Кремля, отмечает УНН.
“Пик еще не пройден”, — сказал Путин, добавив, что угроза сохраняется. “Чем строже мы будем следовать правилам карантина, тем быстрее все пройдет”, — заявил президент.
“Нельзя отменять ограничения под копирку во всех регионах сразу”, — подчеркнул Путин. Отмена ограничений, по словам президента, должна быть поэтапной.
“Впереди долгий и сложный путь”, — сказал Путин.
Российский президент заявил, что поручил правительству до 5 мая подготовить план поэтапного выхода из карантина.
После того, как план будет готов, на его основе главы регионов будут с 11 мая принимать решения о смягчении режима самоизоляции, сказал президент в ходе совещания с главами регионов.
Также, заявил Путин, правительству поручено разработать новый пакет мер поддержки бизнеса. Правительство, главы регионов и представители бизнеса, сообщил Путин, будут разрабатывать общенациональный план восстановления экономики. “Надо приступить к такой работе не откладывая”, — заявил Путин.
Отметим, что в РФ зафиксированно 93 558 случаев COVID-19, 867 из них - летальные.