В России из храма вооруженных сил демонтировали мозаику с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В Российской Федерации демонтировали мозаику с президентом РФ Владимиром Путиным, которая была размещена в главном храме Вооруженных сил России. Об этом в Twitter написал российский журналист Дмитрий Смирнов, передает УНН.
"Мозаику с Путиным из главного храма ВС убрали, но сохранят в музее", - написал Смирнов.
Отмечается, что это была просьба самого Путина.
"Мозаику оставят в музее парка "Патриот". Это авторская вещь, и она имеет право на существование", - отмечается в сообщении.
Напомним, президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно.