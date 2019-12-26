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У Росії сподіваються на "досягнення прогресу" на Донбасі за Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Глава МЗС Росії Сергій Лавров висловив надію на "досягнення прогресу у врегулюванні" ситуації на сході України при Президентові Володимиру Зеленському. Про це Лавров сказав в інтерв'ю російському агентству ТАСС, передає УНН.

"На жаль, конфлікт на сході України триває. На лінії зіткнення як і раніше стріляють. Блокаду регіону не знімають. Разом з тим надії на досягнення прогресу у врегулюванні залишаються. Зеленський називає якнайшвидше припинення війни на південному сході країни одним з найважливіших пріоритетів свого президентства. За п'ять місяців він зумів зробити те, що його попередник (Петро Порошенко - ред.) роками вперто відмовлявся виконувати", - сказав глава російського МЗС.

Завдяки цьому, за його словами, стало можливим проведення в Парижі 9 грудня чергового саміту в "нормандському форматі".

"Була підтверджена безальтернативність мінського "комплексу заходів", як основи врегулювання, а також дані рекомендації для Контактної групи. Тепер важливо забезпечити їх реалізацію. Але зробити це буде не так просто, про що свідчить засідання 18 груденя Контактної групи, що відбулося. Проте ми зберігаємо надію на краще. Досягнення прогресу у врегулюванні можливо тільки через прямий діалог між сторонами конфлікту - Києвом, Донецьком і Луганськом. Ми готові цьому всіляко сприяти", - додав він.

Як повідомлялося раніше в УНН, Лавров заявив, що Україна під час обговорення питання розведення сил і засобів сторін конфлікту на Донбасі нібито запропонувала три ділянки "в чистому полі", які не вплинуть суттєво на безпеку.

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