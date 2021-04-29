У Росії помер 77-річний вчений Віктор Кудрявцев, звинувачений в державній зраді

Деталі

Кудрявцеву на момент смерті було 77 років.

“Рік і два місяці в „Лефортово“, за абсурдним звинуваченням, абсолютно підірвали його здоров’я. Справа Кудрявцева — приклад того, як спецслужби вбивають російську науку. У прямому сенсі цього слова. Мої співчуття рідним і колегам. Та й усім нам”, — йдеться в повідомленні Павлова.

Контекст

Кудрявцева затримали влітку 2018 року і відправили під арешт. За версією слідства, в 2013 році вчений передав бельгійському Фон Карманівському науковому інституту секретні відомості, які могли бути використані для створення зброї. Учений не визнавав своєї провини і наполягав на тому, що понад 20 років не мав доступу до секретної інформації.

У минулому році ФСБ припинила слідство у справі Кудрявцева до його одужання, він страждав від онкологічного захворювання, до того ж у нього діагностували в СІЗО цукровий діабет. Запобіжний захід (на той момент — підписку про невиїзд) йому скасували.