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У Росії помер 77-річний вчений Віктор Кудрявцев, звинувачений в державній зраді

Київ • УНН

 • 24336 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Росії помер вчений з Центрального інституту машинобудування (інститут “Роскосмосу”) Віктор Кудрявцев, проти якого було порушено справу про державну зраду. Про це у Facebook повідомив Іван Павлов — глава “Команди 29”, яка представляла Кудрявцева, інформує УНН.

Деталі

Кудрявцеву на момент смерті було 77 років.

“Рік і два місяці в „Лефортово“, за абсурдним звинуваченням, абсолютно підірвали його здоров’я. Справа Кудрявцева — приклад того, як спецслужби вбивають російську науку. У прямому сенсі цього слова. Мої співчуття рідним і колегам. Та й усім нам”, — йдеться в повідомленні Павлова.

Контекст

Кудрявцева затримали влітку 2018 року і відправили під арешт. За версією слідства, в 2013 році вчений передав бельгійському Фон Карманівському науковому інституту секретні відомості, які могли бути використані для створення зброї. Учений не визнавав своєї провини і наполягав на тому, що понад 20 років не мав доступу до секретної інформації.

У минулому році ФСБ припинила слідство у справі Кудрявцева до його одужання, він страждав від онкологічного захворювання, до того ж у нього діагностували в СІЗО цукровий діабет. Запобіжний захід (на той момент — підписку про невиїзд) йому скасували.

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