В России умер 77-летний ученый Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В России умер ученый из Центрального института машиностроения (институт “Роскосмоса”) Виктор Кудрявцев, против которого было возбуждено дело о государственной измене. Об этом в Facebook сообщил Иван Павлов — глава “Команды 29”, которая представляла Кудрявцева, информирует УНН.
Детали
Кудрявцеву на момент смерти было 77 лет.
“Год и два месяца в „Лефортово“, по абсурдному обвинению, совершенно подорвали его здоровье. Дело Кудрявцева — пример того, как спецслужбы убивают российскую науку. В прямом смысле этого слова. Мои соболезнования родным и коллегам. Да и всем нам” , - говорится в сообщении Павлова.
Контекст
Кудрявцева задержали летом 2018 года и отправили под арест. По версии следствия, в 2013 году ученый передал бельгийскому Фон Кармановскому научному институту секретные сведения, которые могли быть использованы для создания оружия. Ученый не признавал своей вины и настаивал на том, что более 20 лет не имел доступа к секретной информации.
В прошлом году ФСБ прекратила следствие по делу Кудрявцева до его выздоровление, он страдал от онкологического заболевания, к тому же у него диагностировали в СИЗО сахарный диабет. Мера пресечения (на тот момент — подписку о невыезде) ему отменили.