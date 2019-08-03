У Росії підрахували збитки від лісових пожеж за I півріччя
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Рахункова палата Російської Федерації оцінила збиток від лісових пожеж в країні за перше півріччя 2019 року у 2,4 млрд російських рублів (майже 37 млн доларів США). Про це повідомляє УНН з посиланням на дані, оприлюднені прес-службою відомства.
Мова йде про перші 6 місяців поточного року, і лісові пожежі, що охопили Сибір наприкінці липня, у цю статистику не потрапляють.
За вказаний період в РФ було зафіксовано 7,6 тисяч лісових пожеж, причинами яких у Рахунковій палаті називають недостатнє фінансування, відсутність необхідної техніки, неукомплектованість підрозділів наземних і авіаційних пожежних підрозділів, а також низьку якість протипожежних заходів.
Нагадаємо, лісові пожежі в РФ не гасять через економію коштів.