В России подсчитали убытки от лесных пожаров за I полугодие
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Счетная палата Российской Федерации оценила ущерб от лесных пожаров в стране за первое полугодие 2019 году в 2,4 млрд российских рублей (почти 37 млн долларов США). Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные, обнародованные пресс-службой ведомства.
Речь идет о первых 6 месяцев текущего года, и лесные пожары, охватившие Сибирь в конце июля, в эту статистику не попадают.
За указанный период в РФ было зафиксировано 7600 лесных пожаров, причинами которых в Счетной палате называют недостаточное финансирование, отсутствие необходимой техники, неукомплектованность подразделений наземных и авиационных пожарных подразделений, а также низкое качество противопожарных мероприятий.
Напомним, лесные пожары в РФ не гасят из-за экономии средств.