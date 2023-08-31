У росії активістку засудили до 6 років тюрми за критику війни
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Російську активістку Ольгу Смирнову засудили до шести років позбавлення волі за звинуваченням у поширенні неправдивої інформації про російську армію. Про це повідомляє незалежна російська група ОВД-Инфо, передає УНН.
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Смирнова є учасницею руху «Мирний опір». Їй також заборонили публікувати повідомлення в Інтернеті протягом трьох років.
Зазначається, що у травні 2022 року російські силовики прийшли з обшуками до п'ятьох учасників «Мирного опору» у Петербурзі та Ленінградській області, у тому числі і до Смирнової.
У результаті затримали тільки Смирнову, незабаром її помістили під варту, а решту активістів відпустили.
Як стало відомо, приводом для порушення справи та обшуків стали сім постів на сторінці «Мирного опору» у ВКонтакті, опублікованих у березні 2022 року. У постах йшлося про обстріл українських міст та загибель мирних жителів внаслідок дій російської армії.
У жовтні за першої спроби розглянути справу суд повернув матеріали до прокуратури за клопотанням захисту про серйозні процесуальні порушення, проте вже в грудні розпочався новий розгляд.
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