У росії активістку засудили до 6 років тюрми за критику війни

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Смирнова є учасницею руху «Мирний опір». Їй також заборонили публікувати повідомлення в Інтернеті протягом трьох років.

Зазначається, що у травні 2022 року російські силовики прийшли з обшуками до п'ятьох учасників «Мирного опору» у Петербурзі та Ленінградській області, у тому числі і до Смирнової.

У результаті затримали тільки Смирнову, незабаром її помістили під варту, а решту активістів відпустили.

Як стало відомо, приводом для порушення справи та обшуків стали сім постів на сторінці «Мирного опору» у ВКонтакті, опублікованих у березні 2022 року. У постах йшлося про обстріл українських міст та загибель мирних жителів внаслідок дій російської армії.

У жовтні за першої спроби розглянути справу суд повернув матеріали до прокуратури за клопотанням захисту про серйозні процесуальні порушення, проте вже в грудні розпочався новий розгляд.

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