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В россии активистку приговорили к 6 годам тюрьмы за критику войны

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Российскую активистку Ольгу Смирнову приговорили к шести годам лишения свободы по обвинению в распространении ложной информации о российской армии. Об этом сообщает независимая российская группа ОВД-Инфо, передает УНН.

Детали

Смирнова является участницей движения «Мирное сопротивление». Ей также запретили публиковать сообщения в Интернете в течение трех лет. 

Отмечается, что в мае 2022 года российские силовики пришли с обысками к пяти участникам «Мирного сопротивления» в Петербурге и Ленинградской области, в том числе и к Смирновой.

В итоге задержали только Смирнову, вскоре её поместили под стражу, а остальных активистов отпустили.

Как стало известно, поводом для возбуждения дела и обысков стали семь постов на странице «Мирного сопротивления» во ВКонтакте, опубликованных в марте 2022 года. В постах говорилось об обстреле украинских городов и гибели мирных жителей в результате действий российской армии.

В октябре при первой попытке рассмотреть дело суд вернул материалы в прокуратуру по ходатайству защиты о серьезных процессуальных нарушениях, однако уже в декабре началось новое рассмотрение.

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