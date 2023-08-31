В россии активистку приговорили к 6 годам тюрьмы за критику войны

Детали

Смирнова является участницей движения «Мирное сопротивление». Ей также запретили публиковать сообщения в Интернете в течение трех лет.

Отмечается, что в мае 2022 года российские силовики пришли с обысками к пяти участникам «Мирного сопротивления» в Петербурге и Ленинградской области, в том числе и к Смирновой.

В итоге задержали только Смирнову, вскоре её поместили под стражу, а остальных активистов отпустили.

Как стало известно, поводом для возбуждения дела и обысков стали семь постов на странице «Мирного сопротивления» во ВКонтакте, опубликованных в марте 2022 года. В постах говорилось об обстреле украинских городов и гибели мирных жителей в результате действий российской армии.

В октябре при первой попытке рассмотреть дело суд вернул материалы в прокуратуру по ходатайству защиты о серьезных процессуальных нарушениях, однако уже в декабре началось новое рассмотрение.

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