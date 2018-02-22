У роботі Facebook стався глобальний збій
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. В роботі соціальної мережі Facebook стався глобальний збій. Про це повідомляє Down Detector, передає УНН.
"У Facebook проблеми з доступом з 13:20", - йдеться в повідомленні.
Також недоступний Instagram, що належить Facebook.
Зокрема, частина користувачів зіткнулися з труднощами в Росії, Україні, Європі, В'єтнамі, Південній Кореї, країнах Балтії, Австралії та інших країнах. При цьому у деяких користувачів немає проблем з доступом до ресурсів.
Раніше повідомлялося, що користувачі соціальної мережі Facebook незабаром зможуть публікувати 3D-об'єкти в своїй стрічці новин.