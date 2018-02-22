В работе Facebook произошел глобальный сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В работе социальной сети Facebook произошел глобальный сбой. Об этом сообщает Down Detector, передает УНН.
"У Facebook проблемы с доступом с 13:20", - говорится в сообщении.
Также недоступен Instagram, принадлежащий Facebook.
В частности, часть пользователей столкнулись с трудностями в России, Украине, Европе, Вьетнаме, Южной Корее, странах Балтии, Австралии и других странах. При этом у некоторых пользователей нет проблем с доступом к ресурсам.
Ранее сообщалось, что пользователи социальной сети Facebook вскоре смогут публиковать 3D-объекты в своей ленте новостей.