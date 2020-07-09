У РНБО обговорили питання кіберзахисту систем Центрвиборчкому під час місцевих виборів

ukru
Ексклюзив
08:24 • 30644 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 78278 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 97096 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 163145 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 135482 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 145479 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 147058 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129100 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183128 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126235 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 102321 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 140804 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 121482 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 107851 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 108074 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 30644 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 78278 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 97096 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 80512 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 129707 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 103726 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 104394 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 122184 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 138785 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 136874 перегляди
Актуальне
У РНБО обговорили питання кіберзахисту систем Центрвиборчкому під час місцевих виборів

У РНБО обговорили питання кіберзахисту систем Центрвиборчкому під час місцевих виборів

Київ • УНН

 • 10602 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Учасники засідання Національного координаційного центру кібербезпеки обговорили питання щодо організації захисту систем Центральної виборчої комісії під час місцевих виборів у 2020 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Ради національної безпеки і оборони України.

Так, учасники засідання обговорили питання щодо організації захисту систем ЦВК під час місцевих виборів у 2020 році, а також перспективи та потенційні ризики впровадження у виборчий процес онлайн-голосування та інших електронних сервісів.

Як зазначив заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Сергій Демедюк, РНБО "готова протистояти загрозам з кіберпростору, які очікувано надходитимуть від нашого північного сусіда".

"Це не лише кібератаки, а й спроби маніпулювання суспільною свідомістю, поширення фейків з метою загострення суспільно-політичної ситуації всередині країни та дискредитації України на міжнародній арені", - зазначив Демедюк.

За результатами обговорення учасники засідання Національного координаційного центру кібербезпеки запропонували заходи щодо недопущення зриву виборчого процесу внаслідок кібератак.

"За результатами обговорення учасники засідання запропонували заходи щодо недопущення зриву виборчого процесу внаслідок кібератак, забезпечення сталого та надійного функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем Центральної виборчої комісії", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, під час обговорення питання щодо онлайн-голосування наголошувалося, що впровадження такої ініціативи потребує ґрунтовного підходу.

"У цьому контексті зацікавленим міністерствам і відомствам запропоновано розробити попереднє технічне завдання, модель потенційних загроз та техніко-економічне обґрунтування впровадження онлайн-голосування у виборчий процес в Україні для подальшого всебічного вивчення та обговорення", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, Раді пропонують призначити місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32