У РНБО обговорили питання кіберзахисту систем Центрвиборчкому під час місцевих виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Учасники засідання Національного координаційного центру кібербезпеки обговорили питання щодо організації захисту систем Центральної виборчої комісії під час місцевих виборів у 2020 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Ради національної безпеки і оборони України.
Так, учасники засідання обговорили питання щодо організації захисту систем ЦВК під час місцевих виборів у 2020 році, а також перспективи та потенційні ризики впровадження у виборчий процес онлайн-голосування та інших електронних сервісів.
Як зазначив заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Сергій Демедюк, РНБО "готова протистояти загрозам з кіберпростору, які очікувано надходитимуть від нашого північного сусіда".
"Це не лише кібератаки, а й спроби маніпулювання суспільною свідомістю, поширення фейків з метою загострення суспільно-політичної ситуації всередині країни та дискредитації України на міжнародній арені", - зазначив Демедюк.
За результатами обговорення учасники засідання Національного координаційного центру кібербезпеки запропонували заходи щодо недопущення зриву виборчого процесу внаслідок кібератак.
"За результатами обговорення учасники засідання запропонували заходи щодо недопущення зриву виборчого процесу внаслідок кібератак, забезпечення сталого та надійного функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем Центральної виборчої комісії", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, під час обговорення питання щодо онлайн-голосування наголошувалося, що впровадження такої ініціативи потребує ґрунтовного підходу.
"У цьому контексті зацікавленим міністерствам і відомствам запропоновано розробити попереднє технічне завдання, модель потенційних загроз та техніко-економічне обґрунтування впровадження онлайн-голосування у виборчий процес в Україні для подальшого всебічного вивчення та обговорення", - зазначено в повідомленні.
Нагадаємо, Раді пропонують призначити місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.