Раді пропонують призначити місцеві вибори в Україні на 25 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували проект постанови №3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)". Про це свідчать дані на сайті парламенту, передає УНН.
Так, документ одержано Верховною Радою 8 липня і передано на розгляд керівництву.
Наразі текст проекту постанови відсутній.
Додамо, що ініціаторами законопроекту є члени Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
Як раніше повідомляв УНН, робоча група Верховної Ради разом з урядовцями готують проекти постанов про місцеві вибори. За них мають проголосувати вже наступного парламентського тижня і після цього - відразу ж оголосити про проведення виборів.