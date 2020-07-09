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В СНБО обсудили вопросы киберзащиты систем Центризбиркома во время местных выборов

В СНБО обсудили вопросы киберзащиты систем Центризбиркома во время местных выборов

Киев  •  УНН

 • 10596 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Участники заседания Национального координационного центра кибербезопасности обсудили вопросы организации защиты систем Центральной избирательной комиссии во время местных выборов в 2020 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, участники заседания обсудили вопросы организации защиты систем ЦИК во время местных выборов в 2020 году, а также перспективы и потенциальные риски внедрения в избирательный процесс онлайн-голосования и других электронных сервисов.

Как отметил заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Демедюк, СНБО "готова противостоять угрозам из киберпространства, которые ожидаемо будут поступать от нашего северного соседа".

"Это не только кибератаки, но и попытки манипулирования общественным сознанием, распространение фейков с целью обострения общественно-политической ситуации внутри страны и дискредитации Украины на международной арене", - отметил Демедюк.

По результатам обсуждения участники заседания Национального координационного центра кибербезопасности предложили меры по недопущению срыва избирательного процесса вследствие кибератак.

"По результатам обсуждения участники заседания предложили меры по недопущению срыва избирательного процесса вследствие кибератак, обеспечение устойчивого и надежного функционирования информационно-телекоммуникационных систем Центральной избирательной комиссии", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время обсуждения вопроса об онлайн-голосовании отмечалось, что внедрение такой инициативы требует основательного подхода.

"В этом контексте заинтересованным министерствам и ведомствам предложено разработать предварительное техническое задание, модель потенциальных угроз и технико-экономическое обоснование внедрения онлайн-голосования в избирательный процесс в Украине для дальнейшего всестороннего изучения и обсуждения", - говорится в сообщении.

Напомним, Раде предлагают назначить местные выборы в Украине на 25 октября.

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