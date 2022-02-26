У різних районах Києва чути постріли та вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. В Києві почалися серйозні бої. Понад 50 пострілів та вибухів, кулеметні черги в районі Шулявки та Зоопарку за останні 10 хвилин. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації, передає УНН.
Цитата
“Терміново ідіть в укриття, це не жарти, рятуйте життя себе і близьких”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
У Києві у районі Троєщини лунають вибухи — російські військові намагаються атакувати ТЕЦ, ЗСУ дають бій.