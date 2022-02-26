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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 11574 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У різних районах Києва чути постріли та вибухи

У різних районах Києва чути постріли та вибухи

Київ • УНН

 • 577810 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. В Києві почалися серйозні бої. Понад 50 пострілів та вибухів, кулеметні черги в районі Шулявки та Зоопарку за останні 10 хвилин. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації, передає УНН.

Цитата

“Терміново ідіть в укриття, це не жарти, рятуйте життя себе і близьких”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо 

У Києві у районі Троєщини лунають вибухи — російські військові намагаються атакувати ТЕЦ, ЗСУ дають бій.

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